«Атлетико» за минуту до закрытия трансферного окна оформил переход Гризманна

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн вернется в «Атлетико». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, мадридский клуб оформил все переходы за минуту до закрытия трансферного окна.

Ранее стало известно, что «матрасники» арендуют форварда с опцией выкупа за 55 миллионов евро следующим летом. При этом еще один инсайдер Фабрицио Романо называет другую сумму — 40 млн евро.

В прошлом сезоне Гризманн сыграл за каталонцев 51 матч, в котором забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.

Напомним, летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро.