«Атлетико» за минуту до закрытия трансферного окна оформил переход Гризманна
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн вернется в «Атлетико». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, мадридский клуб оформил все переходы за минуту до закрытия трансферного окна.
Ранее стало известно, что «матрасники» арендуют форварда с опцией выкупа за 55 миллионов евро следующим летом. При этом еще один инсайдер Фабрицио Романо называет другую сумму — 40 млн евро.
В прошлом сезоне Гризманн сыграл за каталонцев 51 матч, в котором забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.
Напомним, летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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