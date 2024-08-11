«Атлетико» в товарищеском матче обыграл «Ювентус»

«Атлетико» обыграл «Ювентус» в товарищеском матче — 2:0. Встреча проходила в Швеции.

У победителей по голу забили Жоау Феликс и Анхель Корреа, забивший с пенальти.

«Атлетико» стартует в новом сезоне чемпионата Испании 19 августа матчем против «Вильярреала», а «Ювентус» в этот же день начнет сезон в серии А игрой с «Комо».