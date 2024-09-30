В «Атлетико» заявили, что ищут зачинщиков беспорядков и уже опознали одного из них

«Атлетико» опубликовал заявление, в котором осудил действия фанатов во время матча с «Реалом» (1:1) в 8-м туре чемпионата Испании.

«С самого начала инцидента департамент безопасности клуба совместно с полицией работает над поиском причастных, один из которых уже опознан. Ко всем причастным к этому инциденту людям, клуб применит внутренний регламент, предусмотренный для очень серьезных случаев. Такое поведение не должно быть в футболе, оно портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера», — говорится в заявлении клуба.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.