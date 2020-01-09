«Атлетико» вырвал победу у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании

«Атлетико» одержал победу над «Барселоной» (3:2) в матче полуфинала Суперкубка Испании. Встреча прошла в городе Джедда (Саудовская Аравия).

На 46-й минуте матча счет открыл полузащитник мадридцев Коке. Спустя 5 минут капитан и форвард сине-гранатовых Лионель Месси восстановил баланс. На 62-й минуте игры «Барселону» вывел вперед нападающий Антуан Гризманн. Спустя 19 минут счет сравнял Альваро Мората, который реализовал пенальти, а на 86-й минуте матча нападающий Анхель Корреа забил победный гол для «Атлетико».

В финале Суперкубка турнира команда Диего Симеоне сыграет с «Реалом». Игра состоится 12 января.

Испания. Суперкубок

1/2 финала

«Барселона» — «Атлетико» — 2:3 (0:0)

Голы: Коке, 46 (0:1). Месси, 51 (1:1). Гризманн, 62 (2:1). Мората, 81 — с пенальти (2:2). Корреа, 86 (2:3).

«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88), Месси, Суарес, Гризманн.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди (Витоло, 67), Корреа, Эррера (Коке, 46. Льоренте, 72), Партей, Сауль, Жоау Феликс, Мората.

Предупреждения: Пике, 31. Партей, 35. Суарес, 45+3. Савич, 45+3. Фелипе, 64. Льоренте, 73. Видаль, 77. Нету, 80.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

9 января. Джедда. Стадион «Король Абдалла Спортс Сити».