«Атлетико» — «Вильярреал»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги
«Атлетико» и «Вильярреал» сыграют в 21-м туре чемпионата Испании в субботу, 25 января. Игра пройдет на стадионе «Рисд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция на канале холдинга начнется в 18.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.
Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Вильярреал» можно отслеживать в нашем матч-центре.
В ла лиге-2024/25 «Атлетико» с 44 очками после 20 туров занимал второе место в таблице, предыдущим соперником «матрасников» был «Леганес» (0:1). У «Вильярреала» — 33 очка и пятая строчка, в предыдущем туре «желтая субмарина» обыграла «Мальорку» (4:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|20
|14
|4
|2
|47-20
|46
|
2
|Атлетико
|20
|13
|5
|2
|34-13
|44
|
3
|Барселона
|20
|12
|3
|5
|52-23
|39
|
4
|Атлетик
|20
|11
|6
|3
|31-18
|39
|
5
|Вильярреал
|20
|9
|6
|5
|38-31
|33
|
6
|Мальорка
|20
|9
|3
|8
|19-25
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|20
|8
|4
|8
|17-14
|28
|
8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|
9
|Осасуна
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|
10
|Севилья
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|
11
|Р. Вальекано
|20
|6
|8
|6
|23-23
|26
|
12
|Бетис
|20
|6
|7
|7
|22-26
|25
|
13
|Сельта
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|
14
|Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|
15
|Леганес
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|
16
|Хетафе
|20
|4
|8
|8
|14-17
|20
|
17
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|
18
|Эспаньол
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|
19
|Валенсия
|20
|3
|7
|10
|19-29
|16
|
20
|Вальядолид
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
|24.01
|23:00
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|1 : 1
|25.01
|16:00
|
Мальорка – Бетис
|- : -
|25.01
|18:15
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|25.01
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|25.01
|23:00
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|26.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|26.01
|18:15
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|26.01
|20:30
|
Атлетик – Леганес
|- : -
|26.01
|23:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|27.01
|23:00
|
Алавес – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|15
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|17
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|18
|1
|6