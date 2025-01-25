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«Атлетико» — «Вильярреал»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Атлетико» и «Вильярреал» сыграют в чемпионате Испании 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Атлетико» и «Вильярреал» сыграют в 21-м туре чемпионата Испании в субботу, 25 января. Игра пройдет на стадионе «Рисд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция на канале холдинга начнется в 18.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Вильярреал» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
25 янв, 18:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Вильярреал

В ла лиге-2024/25 «Атлетико» с 44 очками после 20 туров занимал второе место в таблице, предыдущим соперником «матрасников» был «Леганес» (0:1). У «Вильярреала» — 33 очка и пятая строчка, в предыдущем туре «желтая субмарина» обыграла «Мальорку» (4:0).

ФК Атлетико
ФК Вильярреал
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Гол Янузая спас «Лас-Пальмас» от поражения в матче с «Осасуной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
15
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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38 тур
24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 - : -
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 - : -
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 - : -
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 - : -
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
26.01 18:15
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
26.01 20:30
Атлетик – Леганес
 - : -
26.01 23:00
Барселона – Валенсия
 - : -
27.01 23:00
Алавес – Сельта
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 15 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 17 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 18 1 6
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