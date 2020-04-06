«Атлетико» вернул болельщикам деньги за приобретенные ранее билеты на матчи команды

«Атлетико» вернул болельщикам деньги за все ранее проданные билеты. Речь идет как о билетах на домашнюю арену, так и о билетах на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2), на который некоторые фанаты не поехали из-за риска заражения коронавирусом. Речь и

Также болельщикам вернули деньги за билеты на домашние матчи против «Вальядолида», «Алавеса» и «Мальорки». В общей сложности «Атлетико» должен вернуть фанатам 250 тысяч евро.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406. По этой причине практически все соревнования в мире отменены или приостановлены.