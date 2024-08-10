«Атлетико» ведет переговоры с «Барселоной» о переходе Лангле
«Атлетико» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, сообщает Diario Sport.
По данным источника, мадридский клуб является фаворитом в борьбе за 29-летнего француза. «Атлетико» уже ведет переговоры с «Барселоной».
Сезон-2023/24 защитник провел в аренде в «Астон Вилле». Он сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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4
|Атлетико
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12
|Хетафе
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|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
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|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Вальядолид
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
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