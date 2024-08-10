«Атлетико» ведет переговоры с «Барселоной» о переходе Лангле

«Атлетико» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, сообщает Diario Sport.

По данным источника, мадридский клуб является фаворитом в борьбе за 29-летнего француза. «Атлетико» уже ведет переговоры с «Барселоной».

Сезон-2023/24 защитник провел в аренде в «Астон Вилле». Он сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.