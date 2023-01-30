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30 января, 23:37

«Атлетико» ведет переговоры о подписании 19-летнего защитника «Жироны» Мартинеса

Руслан Минаев
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«Атлетико» ведет переговоры о подписании центрального защитника «Жироны» Арнау Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридцы планируют заключить контракт с игроком летом 2023 года. Отступные в контракте 19-летнего испанца составляют 20 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 16 матчей в чемпионате Испании и 2 гола.

ФК Атлетико
ФК Жирона
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 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
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 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
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 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
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 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
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 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
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Альмерия – Эспаньол
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28.01 16:00
Кадис – Мальорка
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28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 0 : 1
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 1
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 1 : 0
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 0 : 0
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