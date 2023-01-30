«Атлетико» ведет переговоры о подписании 19-летнего защитника «Жироны» Мартинеса

«Атлетико» ведет переговоры о подписании центрального защитника «Жироны» Арнау Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридцы планируют заключить контракт с игроком летом 2023 года. Отступные в контракте 19-летнего испанца составляют 20 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 16 матчей в чемпионате Испании и 2 гола.