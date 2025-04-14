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14 апреля, 23:59

«Атлетико» дома обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Альвареса с пенальти

Сергей Ярошенко
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«Атлетико» на своем поле обыграл «Вальядолид» в матче 31-го тура ла лиги — 4:2.

У хозяев дубль с пенальти на счету нападающего Хулиана Альвареса, также по голу забили Джулиано Симеоне и Александр Сорлот.

У гостей забили нападающий Мамаду Силла (с пенальти) и защитник Хавьер Санчес.

«Атлетико» набрал 63 очка занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» с 16 очками — на 20-й строчке.

Испания. Ла лига. 31-й тур.
14 апреля, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
4:2
Вальядолид

Футбол
ФК Атлетико
ФК Вальядолид
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 22 4 5 84-29 70
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 31 18 9 4 53-26 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Сельта 31 12 7 12 44-45 43
8
 Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
10
 Р. Вальекано 31 10 10 11 34-38 40
11
 Хетафе 31 10 9 12 31-28 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 31 9 10 12 35-47 37
14
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
15
 Эспаньол 30 9 8 13 33-40 35
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
18
 Лас-Пальмас 31 7 8 16 37-52 29
19
 Леганес 31 6 10 15 29-48 28
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 - : -
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 - : -
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 - : -
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 - : -
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
20.04 19:30
Севилья – Алавес
 - : -
20.04 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
21.04 22:00
Жирона – Бетис
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 25
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Килиан Мбаппе

Реал

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Анте Будимир

Осасуна

 16
П
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Ламин Ямаль

Барселона

 11
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Рафинья

Барселона

 9
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 25 2 5
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Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
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