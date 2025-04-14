«Атлетико» дома обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Альвареса с пенальти
«Атлетико» на своем поле обыграл «Вальядолид» в матче 31-го тура ла лиги — 4:2.
У хозяев дубль с пенальти на счету нападающего Хулиана Альвареса, также по голу забили Джулиано Симеоне и Александр Сорлот.
У гостей забили нападающий Мамаду Силла (с пенальти) и защитник Хавьер Санчес.
«Атлетико» набрал 63 очка занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» с 16 очками — на 20-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|
2
|Реал
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|
3
|Атлетико
|31
|18
|9
|4
|53-26
|63
|
4
|Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|
5
|Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|
6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|
7
|Сельта
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|
8
|Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|
10
|Р. Вальекано
|31
|10
|10
|11
|34-38
|40
|
11
|Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|
12
|Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|
13
|Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|
14
|Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|
15
|Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|
16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|
17
|Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|
18
|Лас-Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|
19
|Леганес
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|
20
|Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|- : -
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|- : -
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|- : -
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|- : -
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|- : -
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|- : -
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|25
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Папе Гей
Вильярреал
|26
|1
|3
Новости