«Атлетико» дома обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Альвареса с пенальти

«Атлетико» на своем поле обыграл «Вальядолид» в матче 31-го тура ла лиги — 4:2.

У хозяев дубль с пенальти на счету нападающего Хулиана Альвареса, также по голу забили Джулиано Симеоне и Александр Сорлот.

У гостей забили нападающий Мамаду Силла (с пенальти) и защитник Хавьер Санчес.

«Атлетико» набрал 63 очка занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» с 16 очками — на 20-й строчке.