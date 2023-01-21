«Атлетико» обыграл «Вальядолид»

«Атлетико» в матче 18-го тура чемпионата Испании обыграл «Вальядолид» со счетом 3:0.

Отличились Альваро Мората, Антуан Гризманн и Марио Эрмосо.

После этого матча «Атлетико» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 17 очками — на 17-й строчке.