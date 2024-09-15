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«Атлетико» — «Валенсия»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Атлетико» и «Валенсия» встретятся в матче испанской лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Атлетико» встретится с «Валенсией» в матче 5-го тура испанской примеры. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также доступна на сайте телеканала matchtv.ru.

Основные события игры «Атлетико» — «Валенсия» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
15 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Валенсия

«Атлетико» набрал 8 очков в четырех матчах чемпионата Испании. «Валенсия» замыкает турнирную таблицу примеры, у «летучих мышей» одна ничья и три поражения.

В сезоне-2023/24 команды обменялись победами в ла лиге: в первом круге «Валенсия» выиграла со счетом 3:0, а во втором круге сильнее оказались «матрасники» — 2:0.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Валенсия
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
5
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
6
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
7
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
8
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
9
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
10
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
11
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
12
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
13
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
14
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
17
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
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 2 : 0
14.09 15:00
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Эспаньол – Алавес
 3 : 2
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 1 : 0
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 2
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 3 : 1
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 1 : 4
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