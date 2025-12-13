Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

«Атлетико» на своем поле обыграл «Валенсию» в матче 16-го тура испанской Ла лиги — 2:1.

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев Коке. На 63-й минуте гости отыгрались благодаря голу Лукаса Бельтрана.

Победный гол мадридцев на 74-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико» (34 очка) прервал серию из двух поражений и занимает четвертое место в Ла лиге. «Валенсия» идет 16-й в турнирной таблице — 15 очков.