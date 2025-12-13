Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Валенсией»
«Атлетико» на своем поле обыграл «Валенсию» в матче 16-го тура испанской Ла лиги — 2:1.
Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев Коке. На 63-й минуте гости отыгрались благодаря голу Лукаса Бельтрана.
Победный гол мадридцев на 74-й минуте забил Антуан Гризманн.
«Атлетико» (34 очка) прервал серию из двух поражений и занимает четвертое место в Ла лиге. «Валенсия» идет 16-й в турнирной таблице — 15 очков.
Источник: Таблица Ла лиги
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|
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|19
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|45
|
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|7
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|46-60
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|
14
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|38
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|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
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|13
|15
|49-57
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16
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|38
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|9
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|
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|38
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|
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|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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