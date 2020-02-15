«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Валенсией»
«Валенсия» и «Атлетико» в матче 24-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 2:2.
В составе «летучих мышей» голы забили Паулиста и Жоффре Кондогбья.
У мадридцев отличились Маркос Льоренте и Томас.
«Атлетико» занимает четвертое место в таблице. «Валенсия» идет шестой.
Чемпионат Испании
Лига 1
24-й тур
«Валенсия» — «Атлетико» — 2:2 (1:2)
Голы: Льоренте, 15 (0:1). Габриэл Паулиста, 40 (1:1). Партей, 43 (1:2). Кондогбья, 59 (2:2).
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 90+4), Парехо, Кондогбья, Солер (Черышев, 80), Гонсалу Гедеш (Гамейро, 60), Гомес, Торрес.
«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас (Мората, 66), Фелипе, Лоди (Врсалько, 53), Коке (Феррейра-Карраско, 77), Сауль, Льоренте, Партей, Корреа, Витоло.
Предупреждения: Лоди, 26. Габриэл Паулиста, 55. Врсалько, 58. Мангала, 67. Гомес, 79.
Судья: Медье Хименес (Испания).
14 февраля. Валенсия. Стадион «Месталья».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/