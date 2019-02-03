"Атлетико" уступил "Бетису" в гостевом матче

"Бетис" с минимальным счетом обыграл "Атлетико" в матче 22-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол с пенальти забил полузащитник Серхио Каналес.

"Атлетико" занимает 2-е место в чемпионате Испании, имея в активе 44 очка. "Бетис" с 32 баллами располагается на 7-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Бетис" - "Атлетико" - 1:0 (0:0)

Гол: Каналес, 65 - с пенальти.

"Бетис": Пау Лопес, Барраган, Бартра (Сидней, 52), Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Каптум, Хоакин (Хави Гарсия, 84), Леон, Франсис Герреро (Фирпо, 73).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Ариас (Филипе Луис, 46), Хименес, Эрнандез, Партей, Эрнандес, Гризманн, Мората, Корреа (Калинич, 75), Лемар (Витоло, 63).

Предупреждения: Ариас, 40. Корреа, 41. Эрнандез, 51. Манди, 82. Фирпо, 83. Леон, 85. Пау Лопес, 87.

Судья: Медье Хименес.

03 февраля. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

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