«Атлетико» дома одержал победу в матче с «Уэской»

«Атлетико» победил «Уэску» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

Мячи забили нападающие Анхель Корреа и Янник Феррейра-Карраско на 39-й и 80-й минуте соответственно.

«Атлетико» набрал 73 очка и вернулся на 1-е место в ла лиге. «Уэска» идет на 18-м месте с 27 очками.

Чемпионат Испании. Лига 1

31-й тур

«Атлетико» — «Уэска» — 2:0 (1:0)

Голы: Корреа, 39 (1:0). Феррейра-Карраско, 80 (2:0).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди (Фелипе, 87), Коке, Сауль (Витоло, 87), Эррера (Дембеле, 77), Льоренте, Феррейра-Карраско (Кондогбья, 84), Корреа (Торрейра, 84).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа (Педро Лопес, 85), Москера (Галан, 63), Микель Рико, Думбья, Серхио Гомес (Борха, 85), Окадзаки (Рамирес, 63), Мир (Феррейро, 63), Эскриче.

Предупреждения: Хименес, 65. Сауль, 83.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

22 апреля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».