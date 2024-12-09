Гол Гризманна на 90+4-й минуте принес «Атлетико» победу над «Севильей»

«Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Севилью» со счетом 4:3.

В составе мадридцев отличились Родриго Де Пауль, Самуэль Лино и Антуан Гризманн, который оформил дубль и забил победный гол на 90+4-й минуте. У гостей голы на счету Доди Лукебакио, Айзека Ромеро и Хуанлу Санчеса. При этом «Севилья» вела со счетом 3:1 до 62-й минуты.

После этого матча «Атлетико» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 19 очками — на 13-й строчке.