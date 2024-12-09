Гол Гризманна на 90+4-й минуте принес «Атлетико» победу над «Севильей»
«Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Севилью» со счетом 4:3.
В составе мадридцев отличились Родриго Де Пауль, Самуэль Лино и Антуан Гризманн, который оформил дубль и забил победный гол на 90+4-й минуте. У гостей голы на счету Доди Лукебакио, Айзека Ромеро и Хуанлу Санчеса. При этом «Севилья» вела со счетом 3:1 до 62-й минуты.
После этого матча «Атлетико» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 19 очками — на 13-й строчке.
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|22-27
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|
15
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|
16
|Леганес
|16
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|6.12
|23:00
|
Сельта – Мальорка
|2 : 0
|7.12
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вальядолид
|2 : 1
|7.12
|18:15
|
Бетис – Барселона
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|0 : 1
|7.12
|23:00
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|8.12
|16:00
|
Леганес – Р. Сосьедад
|0 : 3
|8.12
|18:15
|
Атлетик – Вильярреал
|2 : 0
|8.12
|20:30
|
Осасуна – Алавес
|2 : 2
|8.12
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|4 : 3
|9.12
|23:00
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Хетафе – Эспаньол
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