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Гол Гризманна на 90+4-й минуте принес «Атлетико» победу над «Севильей»

Сергей Разин
корреспондент
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8 декабря. Антуан Гризманн в матче против «Севильи» (4:3).
Фото Reuters

«Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Севилью» со счетом 4:3.

В составе мадридцев отличились Родриго Де Пауль, Самуэль Лино и Антуан Гризманн, который оформил дубль и забил победный гол на 90+4-й минуте. У гостей голы на счету Доди Лукебакио, Айзека Ромеро и Хуанлу Санчеса. При этом «Севилья» вела со счетом 3:1 до 62-й минуты.

После этого матча «Атлетико» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 19 очками — на 13-й строчке.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
08 дек, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
4:3
Севилья

ФК Атлетико
ФК Севилья
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 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
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 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
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 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
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