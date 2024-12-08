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Сегодня, 21:30

«Атлетико» — «Севилья»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Атлетико» и «Севилья» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Атлетико» примет «Севилью» в матче 16-го тура испанской примеры в воскресенье, 8 декабря. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Атлетико» и «Севильи» покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала (на платной основе).

С основными событиями игры «Атлетико» — «Севилья» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 16-й тур
08 дек, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Севилья

В прошлом сезоне ла лиги команды обменялись победами со счетом 1:0. В чемпионате Испании-2024/25 «Атлетико» набрал 32 очка, «Севилья» — 19. В 15-м туре «Атлетико» победил «Вальядолид» (5:0), а «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной (1:1).

Футбол
ФК Атлетико
ФК Севилья
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«Атлетик» обыграл «Вильярреал» и продлил серию без поражений до 11 матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
7
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
8
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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38 тур
6.12 23:00
Сельта – Мальорка
 2 : 0
7.12 16:00
Лас-Пальмас – Вальядолид
 2 : 1
7.12 18:15
Бетис – Барселона
 2 : 2
7.12 20:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 1
7.12 23:00
Жирона – Реал
 0 : 3
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 0 : 3
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
 2 : 0
8.12 20:30
Осасуна – Алавес
 - : -
8.12 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
9.12 23:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 16
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Рафинья

Барселона

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
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Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
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Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 12 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

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