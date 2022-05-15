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«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью, «Реал Сосьедад» обеспечил себе участие в Лиге Европы

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью в 37-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голами в составе мадридской команды отметился Хосе Хименес. За гостей гол забил Юссеф Эн-Несири.

«Атлетико» набрал 68 очков и занимает третье место в чемпионате Испании. «Севилья» занимает четвертое место (67 очков).

Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Севилья
Голы
Хименес, 30 (1:0), Эн-Несири, 85 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Савич Мандава Кондогбья де Пауль (Фелипе, 78) Коке Льоренте (Эррера, 78) Гризманн (Корреа, 70) Суарес (Кунья, 65) Феррейра-Карраско
Севилья
Буну Монтиэль (Хесус Навас, 46) Акунья Диегу Карлос Кунде Гудель (Рекик, 75) Ракитич (Оливер Торрес, 56) Дилэйни Окампос (Корона, 46) Эн-Несири Гомес (Мир, 57)
Предупреждения
Эрмосо 46’, Коке 89’  -  Монтиэль 41’, Гудель 72’, Эн-Несири 86’, Мир 88’, Акунья 90+4’
Судьи
Мартинес (Испания)

В другом матче 37-го тура ла лиги «Атлетик» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0. Команда из Бильбао набрала 55 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Осасуна» находится на девятой позиции (47 очков).

Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:0
Осасуна
Голы
Беренгер, 33 (1:0), Вильялибре, 79 (2:0)
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Берчиче Де Маркос Икер Муниаин Дани Гарсия (Петча, 67) Венседор (Саррага, 67) Иньяки Уильямс (Капа, 87) Рауль Гарсия (Беренгер, 20) Уильямс (Вильялибре, 46)
Осасуна
Эррера Видаль (Ойер, 83) Крус Эрнандес Санчес Монкайола Брашанац (Торрес, 83) Иньиго Перес (Гарсия, 68) Авила (Барха, 46) Будимир Мартинес (Кике Гарсия, 46)
Судьи
Васкес (Испания)

«Бетис» дома одержал победу над «Гранадой» в предпоследнем туре чемпионата Испании со счетом 2:0. Дублем в матче отметился Хуанми.

«Бетис» набрал 64 очка и занимает пятое место, «Гранада» находится на 16-м месте (37 очков).

Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:0
Гранада
Голы
Хуанми, 14 (1:0), Хуанми, 89 (2:0)
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Хоакин, 73) Каналес (Гуардадо, 83) Виллиам Карвалью (Родри, 83) Родригес Хуанми (Миранда, 89) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 90)
Гранада
Машимиану Ариас (Соро, 88) Диас Кини Дуарте Гоналон (Санчес, 78) Милья (Петрович, 70) Суарес Пуэртас (Брайс Этеки, 78) Хорхе Молина (Аресо, 78) Кольядо
Предупреждения
Суарес 90+1’
Судьи
Бенгоэчеа (Испания)

В еще одном матче 37-го утра «Вильярреал» дома уступил «Реалу Сосьедаду» со счетом 1:2.

Хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице ла лиги (56 очков). Гости набрали 62 очка занимают шестое место. «Реал Сосьедад» обеспечил себе участие в Лиге Европы-2022/23.

Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:2
Реал Сосьедад
Голы
Коклен, 43 (1:0), Исак, 56 (1:1), Субименди, 73 (1:2)
Вильярреал
Рульи Альбиоль (Марио Гаспар, 81) Пау Торрес Фойт Эступиньян (Педраса, 75) Парехо Капуэ Ло Сельсо Коклен (Тригерос, 81) Чуквуэзе (Пако Алькасер, 75) Диа (Джексон, 65)
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа (Горосабель, 46) Рико Ле Норман Субименди Ильярраменди (Рафинья, 65) Субельдия Мерино Сильва Исак (Порту, 88) Серлот (Гуриди, 81)
Предупреждения
Фойт 68’, Альбиоль 77’, Ло Сельсо 90+6’, Джексон 90+11’  -  Сальдуа 2’, Исак 82’
Судьи
Фуэртес (Испания)
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Бетис
ФК Вильярреал
ФК Гранада
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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22.05 00:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 00:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 00:00
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 00:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 00:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 00:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
22.05 00:00
Реал – Бетис
 - : -
22.05 00:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 00:00
Севилья – Атлетик
 - : -
22.05 00:00
Эльче – Хетафе
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Эспаньол

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П
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Барселона

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Карим Бензема

Реал

 11
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Жорди Альба

Барселона

 10
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Хетафе

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Севилья

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