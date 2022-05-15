«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью, «Реал Сосьедад» обеспечил себе участие в Лиге Европы

«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью в 37-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голами в составе мадридской команды отметился Хосе Хименес. За гостей гол забил Юссеф Эн-Несири.

«Атлетико» набрал 68 очков и занимает третье место в чемпионате Испании. «Севилья» занимает четвертое место (67 очков).

В другом матче 37-го тура ла лиги «Атлетик» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0. Команда из Бильбао набрала 55 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Осасуна» находится на девятой позиции (47 очков).

«Бетис» дома одержал победу над «Гранадой» в предпоследнем туре чемпионата Испании со счетом 2:0. Дублем в матче отметился Хуанми.

«Бетис» набрал 64 очка и занимает пятое место, «Гранада» находится на 16-м месте (37 очков).

В еще одном матче 37-го утра «Вильярреал» дома уступил «Реалу Сосьедаду» со счетом 1:2.

Хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице ла лиги (56 очков). Гости набрали 62 очка занимают шестое место. «Реал Сосьедад» обеспечил себе участие в Лиге Европы-2022/23.