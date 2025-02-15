«Атлетико» примет «Сельту» в матче 24-го тура испанской примеры в субботу, 15 февраля. Игра пойдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 20.30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Атлетико» — «Сельта» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 24-й тур.

15 февраля 2025, 20:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

«Атлетико» набрал 49 очков и находится на втором месте в ла лиге, отставая на одно очко от «Реала» и на столько же опережая «Барселону». «Сельта» набрала 28 очков. Встреча команд в первом круге чемпионата завершилась победой мадридцев со счетом 1:0.