«Атлетико» и «Сельта» сыграли вничью, Суарес сделал дубль
«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Дубль в составе хозяев сделал Луис Суарес. У гостей забивали Санти Мина и Факундо Феррейра.
«Атлетико» набрал 51 очко и остается лидером чемпионата. У «Сельты» 26 очков и десятое место.
Чемпионат Испании. Ла лига
22-й тур
«Атлетико» — «Сельта» — 2:2 (1:1)
Голы: Мина, 13 (0:1). Л.Суарес, 45 (1:1). Л.Суарес, 50 (2:1). Феррейра, 89 (2:2).
«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе (Торрейра, 46), Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Кондогбья, Льоренте, Л.Суарес, Корреа.
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Мурильо, Кариколь, Д.Суарес, Тапия, Нолито (Солари, 69), Аспас, Мина (Феррейра, 76), Мендес.
Предупреждения: Тапия, 5. Фелипе, 23. Хименес, 67. Д.Суарес, 78.
Судья: Куадра Фернандес.
8 февраля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
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