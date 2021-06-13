«Атлетико» сделал предложение Чалханоглу

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу получил предложение от «Атлетико», сообщает Sky Sport Italia.

Контракт турецкого хавбека истекает нынешним летом, и пока о новом соглашении с «россонери» договориться не удалось. Впрочем, «Милан» рассчитывает, что сделка с игроком все же будет заключена.

В прошлом сезоне Чалханоглу сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 12 результативных передач.