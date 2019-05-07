Защитник "Атлетико" Стефан Савич, который был вынужденно заменен в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (0:3), получил повреждение мышц первой степени в области подколенного сухожилия, информирует официальный сайт мадридской команды.

Савич прошел МРТ-обследование в Клинике Университета Наварры (CUN). Точные сроки возвращения черногорского футболиста будут известны позже.

В текущем сезоне Савич провел 22 матча за "Атлетико" и отдал две голевые передачи.

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