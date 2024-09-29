«Атлетико» сыграет с «Реалом» в 8-м туре ла лиги в воскресенье, 29 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Мадридское дерби начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Атлетико» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Начало эфира — в 21.45 мск.

По итогам 7-ми туров примеры команда Диего Симеоне набрала 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Сливочные с 17-ю баллами идут на второй строчке ла лиги.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде