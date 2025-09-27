Футбол
27 сентября, 08:45

«Атлетико» — «Реал»: трансляция матча ла лиги начнется в 17.15 мск

«Атлетико» и «Реал» встретятся в седьмом туре чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Атлетико» и «Реал» встретятся в матче седьмого тура испанской ла лиги в субботу, 27 сентября. Игра пройдет на «Эстадио Сивитас Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Атлетико» — «Реал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
27 сентября, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
5:2
Реал

В прямом эфире мадридское дерби покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании и набрал 18 очков после шести побед в шести матчах. «Атлетико» с 9 очками располагается на девятой строчке лиги.

