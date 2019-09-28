«Атлетико» — «Реал»: составы команд на мадридское дерби
21:03
Стали известны составы «Атлетико» и «Реала» на матч чемпионата Испании.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Тома, Витоло, Диегу Коста, Жоау Феликс.
Запасные — Адан, Ариас, Фелипе, Лемар, Льоренте, Эррера, Корреа.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Кроос, Каземиру, Вальверде, Бэйл, Бензема, Азар.
Запасные — Ареола, Милитао, Модрич, Хамес Родригес, Васкес, Йович, Винисиус.
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