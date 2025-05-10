«Атлетико» разгромил «Реал Сосьедад», Серлот оформил покер к 30-й минуте матча

«Атлетико» дома крупно обыграл «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура ла лиги — 4:0.

Четыре гола забил Александр Серлот. 29-летний норвежский форвард оформил покер к 30-й минуте матча.

«Атлетико» набрал 70 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» продлил серию без побед до пяти матчей — 3 поражения и 2 ничьих. Баскский клуб с 43 очками — на 12-й строчке.