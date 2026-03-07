Дубль Гонсалеса принес «Атлетико» победу над «Реал Сосьедад», Захарян отыграл полчаса
«Атлетико» дома победил «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура испанской Ла лиги — 3:2.
Дубль у мадридцев оформил Николас Гонсалес (67-я и 81-я минуты). Еще один гол на 5-й минуте забил Александр Серлот.
У гостей отличились Карлос Солер (9-я) и Микель Ойярсабаль (68-я). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте.
«Атлетико» (54 очка) одержал третью победу в Ла лиге подряд и занимает третье место. «Реал Сосьедад» (35) идет восьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица Ла лиги
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|23.05
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|2 : 1
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|1 : 0
|23.05
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|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
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|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
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|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
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|4 : 2
|23.05
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|3 : 1
|24.05
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|Вильярреал – Атлетико
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