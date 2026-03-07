Дубль Гонсалеса принес «Атлетико» победу над «Реал Сосьедад», Захарян отыграл полчаса

«Атлетико» дома победил «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура испанской Ла лиги — 3:2.

Дубль у мадридцев оформил Николас Гонсалес (67-я и 81-я минуты). Еще один гол на 5-й минуте забил Александр Серлот.

У гостей отличились Карлос Солер (9-я) и Микель Ойярсабаль (68-я). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте.

«Атлетико» (54 очка) одержал третью победу в Ла лиге подряд и занимает третье место. «Реал Сосьедад» (35) идет восьмым в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 27-й тур.

07 марта, 20:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

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