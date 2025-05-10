«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в чемпионате Испании 10 мая

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в 35-м туре чемпионата Испании в субботу, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Игру «Атлетико» — «Реал Сосьедад» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.

Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала).

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Реал Сосьедад» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.

10 мая, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

В 34 турах ла лиги «матрасники» набрали 67 очков и перед игровым днем занимали третье место в таблице, у бело-голубых 43 очка и 11-я строчка.

Предыдущим соперником «Атлетико» был «Алавес» (0:0), «Реал Сосьедад» в предыдущем туре сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Полузащитник команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян из-за повреждений пропустил первую половину сезона и нерегулярно играет после этого. У 21-летнего россиянина всего три матча с одним голом в ла лиге и одна игра с одной голевой передачей в Лиге Европы.