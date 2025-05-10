Футбол
10 мая, 19:10

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в чемпионате Испании 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в 35-м туре чемпионата Испании в субботу, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Игру «Атлетико» — «Реал Сосьедад» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.

Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала).

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Реал Сосьедад» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
10 мая, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
4:0
Реал Сосьедад

В 34 турах ла лиги «матрасники» набрали 67 очков и перед игровым днем занимали третье место в таблице, у бело-голубых 43 очка и 11-я строчка.

Предыдущим соперником «Атлетико» был «Алавес» (0:0), «Реал Сосьедад» в предыдущем туре сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Полузащитник команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян из-за повреждений пропустил первую половину сезона и нерегулярно играет после этого. У 21-летнего россиянина всего три матча с одним голом в ла лиге и одна игра с одной голевой передачей в Лиге Европы.

ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
«Валенсия» разгромила «Хетафе»

«Сельта» вдесятером победила «Севилью»
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3
 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10
 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
11
 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
12
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13
 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
14
 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
15
 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16
 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18
 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19
 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20
 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 7
Хулиан Альварес
Хулиан Альварес

Атлетико

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 5
И К Ж
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 10 1 3
Вся статистика

