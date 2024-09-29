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«Атлетико» — «Реал»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Атлетико» и «Реал» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Атлетико» и «Реал» встретятся в 8-м туре испанской ла лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире мадридское дерби покажет канал «Матч ТВ». Трансляция стартует за 15 минут до игры, ее также можно смотреть на сайте медиахолдинга matchtv.ru.
Основные события игры «Атлетико» — «Реал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

В семи турах ла лиги сезона-2024/25 «Атлетико» набрал 15 очков, «Реал» — 17.
Предыдущая встреча команд проходила в феврале в чемпионате Испании и закончилась вничью (1:1). По итогам сезона-2023/24 «матрасники» заняли четвертое место, «сливочные» стали чемпионами.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
9
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
10
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
11
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
12
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
29.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
30.09 22:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
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