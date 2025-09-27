«Атлетико» разгромил «Реал» в ла лиге, Альварес оформил дубль

«Реал» в гостях проиграл «Атлетико» в матче 7-го тура испанской ла лиги — 2:5.

Дубль у матрасников оформил Хулиан Альварес. Аргентинец реализовал пенальти на 50-й минуте и забил с игры на 64-й. Еще по голу забили Робен Ле Норман (14-я), Александр Серлот (45+3-я) и Антуан Гризманн (90+4-я).

У «Реала» отличились Килиан Мбаппе (25-я) и Арда Гюлер (36-я).

«Реал» (18 очков) впервые потерял очки в текущем сезоне и продолжает лидировать в ла лиге, но «Барселона» (16) может обойти мадридцев в случае победы над «Реал Сосьедад» в 7-м туре.

«Атлетико» (12) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.