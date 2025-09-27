Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

27 сентября, 19:20

«Атлетико» разгромил «Реал» в ла лиге, Альварес оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Реал» в гостях проиграл «Атлетико» в матче 7-го тура испанской ла лиги — 2:5.

Дубль у матрасников оформил Хулиан Альварес. Аргентинец реализовал пенальти на 50-й минуте и забил с игры на 64-й. Еще по голу забили Робен Ле Норман (14-я), Александр Серлот (45+3-я) и Антуан Гризманн (90+4-я).

У «Реала» отличились Килиан Мбаппе (25-я) и Арда Гюлер (36-я).

«Реал» (18 очков) впервые потерял очки в текущем сезоне и продолжает лидировать в ла лиге, но «Барселона» (16) может обойти мадридцев в случае победы над «Реал Сосьедад» в 7-м туре.

«Атлетико» (12) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
27 сентября, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
5:2
Реал

Источник: Таблица ла лиги
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
Хулиан Альварес
Читайте также
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    безмозглый, включи свои мозги:grin:

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Так в Барсе тоже самое . Играют воспитанники академии . Это не преемственность ?

    28.09.2025

  • Archon

    Ммдя.. "Полосатые" маненько "пофулюханили")))) Пять штук напихать "королькам" = это серьёзно))

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Завтра Барса обыграет Захяновцев и станет лидером))) Реал похож на ЗПРФ. Игроки вроде мощные, а игры нормальной уже давно нет))

    28.09.2025

  • Дмитрий Лаврентьев

    Пять, Карл, барса порвет вообще

    27.09.2025

  • Blind.Piew

    Отличные удары можно найти в карьере у любого форварда и даже полузащитника. Причём будет много субъективных суждений из-за вкусовщины каждого оценщика. К примеру, мне в футболе больше всего нравятся пушечные удары метров с 35-40, а другие больше ценят особые финты, или удары через себя, или хитрые предголевые комбинации. Моя же мысль была не про какой-то особенно невероятно расчудесный гол, а про своеобразную преемственность поколений в Реале. Когда-то был в Реале Зидан, а теперь вот в Реале молодой Гюлер забил гол в стиле, похожем на лучший гол Зидана. Понятно, что подделка всегда хуже оригинала...

    27.09.2025

  • Kirill Boglovsky

    Пустячок, а приятно

    27.09.2025

  • Tony Lee

    А динамов постоянно порет херню. При этом собирает лайки таких же ограниченных как и он сам.

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Посмотрите голы Суареса . Хотя понятно , что он форвард , а Зидан полузащитник . Но там такие голешники . Зидану и не снилось . Хоть со штрафного , хоть через себя . Хоть с левой , хоть с правой . Хоть угловой подать , хоть защитников отвлечь под проход Месси . Сыграть в полузащите - не вопрос . Раздать голевую через пол-поля не вопрос , забить с центра поля за шиворот вратврю - не вопрос . А вы говорите Зидан . И это девятка , которая должна разбираться в штрафной . И последнее ... У Барсы был Месси и Неймар . Но ... Суарес сделал разницу . А теперь представьте сколько бы он стоил сейчас ( в праймовом состоянии ) учитывая , что он порвал 4 чемпионата разных стран .

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Нет , там настрой другой будет . На Барсу Сливочные настраиваются как на матч жизни .

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Ну посмотрим )))

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Вот он подход . Чуть что - так сразу гнать . И что дальше ?

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Ну не Пике же . Может покосячит , потом сыграет как надо . Кто знает . У Барсы Рафинья на банке сколько сидел , а потом взорвал

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Хотя бы потому , что при таком наборе супер звёзд так не проигрывают . Или , может , они не супер звёзды по 200 млн ?

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Я тут писал в другой ветке , что даже аутсайдеры из Ла Лиги вынесут любой "топ клуб" из РПЛ . Там речь шла о "Топ клубах" РПЛ . И все спросили . Вы это серьёзно ? И кто у нас Топ клубы ?

    27.09.2025

  • Топотун

    Моркоу, ты замучил Спирта своей морковкой !

    27.09.2025

  • Роман Морковкин

    Не далее, как седня, читал на СЭ замечательную статейку. «Атлетико» подошел к матчу с «Реалом» в ужасной форме. Гризманн сдал, Альварес хочет уйти, старт сезона — худший при Симеоне. Это конец?

    27.09.2025

  • Gordon

    Да и хрен бы с ним )

    27.09.2025

  • Gordon

    Это всерьёз? :)))))))))

    27.09.2025

  • Gordon

    Кайфец )

    27.09.2025

  • rrdiv

    Где вы этих писак находите ,СЭ?? С какой игры забил Альварес второй мяч?

    27.09.2025

  • Pablo_75

    Очередной сверохрезультативный матч, семь голов. Матчи между топами превращаются в какую-то сказку, поставленную на поток. Думаю, отныне в эль классико результаты меньшие, чем 4:4 или 5:3 не считаются и матч переигрывается.

    27.09.2025

  • Брат

    Я больше хотел почеркнуть, что гол Гюлера и ЗиЗу абсолютно разные! И это правда!

    27.09.2025

  • Sergey Markelov

    да ну на уйх

    27.09.2025

  • сакс_КТ

    Всё в сливках?)

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Посмотрим что будет в игре с Барсой . Матрасы играют неплохо .

    27.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Да не правда . Суарес и с разворота и как угодно . И даже за шиворот вратарю с центра поля (мечта Пеле) .

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Статья кстати неплозая была

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Места без видимости поля всего по 4500 руб

    27.09.2025

  • KuziakaPm

    Вынесли чмошников. Ура.

    27.09.2025

  • Dimka Tk

    а что Матрасники подошли к матчу в прекрасной форме на серии побед?

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    персонал просто хочет кушать:grin: качественный персонал требует большую зарплату

    27.09.2025

  • Knockouter

    Команда-автобус и несменяемый:face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    за билет на матч предлагают однокомнатную в Алма-Ате

    27.09.2025

  • fonkom

    Бавария вчера разгромила Вердер)

    27.09.2025

  • (Точный счёт Матчей)

    -Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть Источник по Матчам! Информация 100% Инсайды. (Три дня подряд сливаем Точный счёт . Все Хорошо подняли?) На сегодня если Хорошо приподнять нужно,пишите. Почта на Форуме! Форум - foot.forumes.ru

    27.09.2025

  • Adminni

    жесть какая. Второй тайм провалили полностью. Перехвалили Алонсо

    27.09.2025

  • serkonol

    беллингем перенёс операцию на плече. вероятно, ещё не в оптимальной форме - это действительно промах алонсо.

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    лишние Jude Bellingham...Dean Huijsen но еще нужно было выпускать вначале Franco Mastantuono...а Arda G?lerа во втором тайме Franco Mastantuono вышел когда все было уже закончено но это просто мое видение так по первым впечатлениям один гол со штрафного не берущийся еще один с пенальти ...Гюллер попал бутцей в голову сопернику не видя его последний пятый мяч Гризманна один на один с вратарем в принципе этих мячей могло и не быть можно сказать не день Реала сегодня стадион помог еще...почти 70 тыс зрителей

    27.09.2025

  • serkonol

    !!!

    27.09.2025

  • serkonol

    буду благодарен, если в двух словах напишешь кто был лишнем на поле.

    27.09.2025

  • serkonol

    безмозглый, перечитай свой коммент про виньку. вроде не я начал первым хамить.

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    не угадал с составом прежде всего

    27.09.2025

  • serkonol

    почему тренерское?

    27.09.2025

  • DemolisherAjax

    Как грубо :) Сразу видно что ты в своего кумира пошел )

    27.09.2025

  • serkonol

    трахни себя в зад, если сможешь:grin:

    27.09.2025

  • DemolisherAjax

    Иди Виньку своего оближи :)

    27.09.2025

  • serkonol

    напиши ещё глупостей:grin:

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    вполне возможно Реал было просто не узнать во втором тайме и вообще это поражение тренера прежде всего

    27.09.2025

  • DemolisherAjax

    Вот что бывает когда судья не тащит Реал :)

    27.09.2025

  • serkonol

    скорее всего сговор с буками. вроде и цска дважды выиграл у реала, но не вышел из группы.

    27.09.2025

  • Динамов

    "«Атлетико» подошел к матчу с «Реалом» в ужасной форме(C) - Дмитрий Кияшов, корреспондент отдела футбола СЭ. При чём за оную мазню из букв данный "корреспондент" получил деньги. Матч... Атлетико победил 5-2! :laughing::laughing::laughing: Отличное доказательство качества подбора персонала в СЭ))

    27.09.2025

  • serkonol

    к сожалению, сегодня не было возможности посмотреть матчи с участием ливерпуля и реала. но результаты матчей впечатляю. вероятно, эти команды уже мысленно были в лч)))

    27.09.2025

  • Flamenco

    защитник реала оправдал фамилию:joy:

    27.09.2025

  • Flamenco

    поздравляю Реал с Победой крупным счетом:rofl:! молодцы так держать!!! это настоящий праздник!!!

    27.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спокойно, легко, на классе

    27.09.2025

  • AZ

    Атлетико красавы! Начисто съели и Мбаппе и Винни и остальных. Альварес крут! Ну а Гюлер вообще зачем в свою штрафную залез?!)))

    27.09.2025

  • Брат

    А новый защитник Реала Хуйсен не так-то и хорош! Такая каланча, а весь воздух проиграл!

    27.09.2025

  • resifi

    Сливочные, что с лицом????:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

    27.09.2025

  • andy1962

    Срочно менять тренера и гнать в три шеи Беллингема, Хуйссена и Гюлера

    27.09.2025

  • Брат

    Гол Гюлера абсолютно не похож на гол Зидана. У ЗиЗу всё было намного сложнее и мяч в другом положении и бил ЗиЗу с разворота, а у Гюлера и мяч намного ниже и набегал по прямой. Обычный гол, такие во всех чемпах раз в неделю бывают, а вот гол ЗиЗу почти никто не повторил!

    27.09.2025

  • Секир-башка

    Браво, Симеоне! Есть еще порох...

    27.09.2025

  • ninasuss

    Сегодня бьют всех.....Реал, Челси, Ливер, Мю...все проиграли...:face_with_hand_over_mouth: завтра Барса и Бавария огребут по полной :joy:

    27.09.2025

  • рustot

    Красавцы. Полностью заслужено

    27.09.2025

  • andy1962

    Этот Алонсо поднабрался немецкого и оскопит Реал Нсли уж Атлетико так дрюкнул сливочных, представляю как их поимеет Барса!)

    27.09.2025

  • winvem

    Старые добрые матрасы во всей красе!!! Красавцы!!! И судейство топ уровня

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    тот случай когда Атлетико победил...а не Реал проиграл победитель был просто неудержим

    27.09.2025

  • RobertH

    А почему нет? Не так уж и давно Реал влетел на Бернабеу Шерифу из Тирасполя!

    27.09.2025

  • RobertH

    Даже не могу передать, насколько удовлетворён показательной поркой фраеров из Реала! Молодцы матрасы!

    27.09.2025

  • Rutozid

    "Атлетико подходит к дерби в ужасном состоянии", my ass

    27.09.2025

  • Blind.Piew

    Центральные защитники Реала сегодня проиграли весь воздух в своей штрафной; у Атлетико что ни навес, то голевой момент. Если это не разовая проблема, то другие команды Ла Лиги начнут этим пользоваться в матчах против Реала. А вот гол Гюлера напоминает знаменитый гол Зидана за Реал в финале ЛЧ в ворота Байера: тоже ударом с лёта и после паса с левого фланга, но Зидану тогда было сложнее принять мяч.

    27.09.2025

  • Иньес Андреста

    Вот тебе и первая проверка, Алонсо.А впереди еще и Кайрат!

    27.09.2025

    • «Хетафе» и «Леванте» сыграли вничью в ла лиге

    Хаби Алонсо — о поражении «Реала» от «Атлетико»: «Плохой матч. Нам больно, как и болельщикам»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 - : -
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 - : -
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 - : -
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 - : -
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 - : -
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 4
    П
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 5 1 2
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости