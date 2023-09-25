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Сегодня, 00:01

«Атлетико» нанес «Реалу» первое поражение этом сезоне ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Htfk.
Фото Reuters

«Атлетико» дома обыграл «Реал» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 3:1.

За хозяев дубль оформил Альваро Мората (4-я минута и 36-я), еще один гол забил Антуан Гризманн.

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:1
Реал

Источник: Таблица ла лиги
ФК Атлетико
ФК Реал
3
6
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«Лас-Пальмас» в меньшинстве обыграл «Гранаду» и одержал первую победу в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 4 : 3
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 1 : 1
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 1 : 1
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 1 : 0
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Атлетико – Реал
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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
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Диего Рико

Хетафе

 3
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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Барселона

 4 1 1
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Осасуна

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