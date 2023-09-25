«Атлетико» нанес «Реалу» первое поражение этом сезоне ла лиги

«Атлетико» дома обыграл «Реал» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 3:1.

За хозяев дубль оформил Альваро Мората (4-я минута и 36-я), еще один гол забил Антуан Гризманн.

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).