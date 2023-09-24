«Атлетико» — «Реал»: прямая трансляция матча ла лиги
Мадридский «Реал» на выезде сыграет против «Атлетико» в 6-м туре чемпионата Испании, пройдет в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ванда Ментрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени.
События и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Атлетико» — «Реал» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис Окко в разделе Спорт. По федеральному телевидению игру не покажут.
«Реал» набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Атлетико» 7 баллов и девятое место.
Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|5
|1
|0
|16-6
|16
|
2
|Жирона
|6
|5
|1
|0
|16-7
|16
|
3
|Реал
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|
4
|Атлетик
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
5
|Валенсия
|6
|3
|1
|2
|9-6
|10
|
6
|Р. Вальекано
|6
|3
|1
|2
|7-9
|10
|
7
|Р. Сосьедад
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Хетафе
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
11
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
12
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
13
|Вильярреал
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
14
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
15
|Мальорка
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
16
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|
17
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
18
|Гранада
|5
|1
|0
|4
|9-16
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|
20
|Альмерия
|6
|0
|2
|4
|7-13
|2
|22.09
|22:00
|
Алавес – Атлетик
|0 : 2
|23.09
|15:00
|
Жирона – Мальорка
|5 : 3
|23.09
|17:15
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|23.09
|19:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 2
|23.09
|22:00
|
Альмерия – Валенсия
|2 : 2
|24.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|4 : 3
|24.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|1 : 1
|24.09
|19:30
|
Бетис – Кадис
|- : -
|24.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Гранада
|- : -
|24.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Серхио Аррибас
Альмерия
|4
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Рафинья
Барселона
|4
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|5
|1
|1