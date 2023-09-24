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Сегодня, 20:00

«Атлетико» — «Реал»: прямая трансляция матча ла лиги

«Атлетико» на своем поле примет «Реал» 24 сентября в 22:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мадридский «Реал» на выезде сыграет против «Атлетико» в 6-м туре чемпионата Испании, пройдет в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ванда Ментрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени.

События и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Атлетико» — «Реал» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис Окко в разделе Спорт. По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

«Реал» набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Атлетико» 7 баллов и девятое место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
6
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
7
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
11
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
12
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
13
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 4 : 3
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 1 : 1
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Серхио Аррибас

Серхио Аррибас

Альмерия

 4
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
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