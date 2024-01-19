«Атлетико» и «Реал» не выявили победителя в основное время матча Кубка Испании

«Атлетико» и «Реал» сыграют дополнительное время в матче 1/8 финала Кубка Испании. После 90 минут игрового времени счет 2:2.

У «матрасников» голы забили Самуэль Диас Лино (39-я минута) и Альваро Мората (57-я). Команда Карло Анчелотти дважды сравнивала счет благодаря автоголу Яна Облака (45+1-я) и голу Хоселу (82-я).

Победитель определится в дополнительное время. Если голов забито не будет за два тайма по 15 минут, команды ждет серия пенальти.