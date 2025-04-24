«Атлетико» и «Райо Вальекано» сыграют в чемпионате Испании 24 апреля

«Атлетико» и «Райо Вальекано» сыграют в 33-м туре чемпионата Испании в четверг, 24 апреля. Матч пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» и начнется в 22.30 по московскому времени.

Игру «Атлетико» — «Райо Вальекано» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Райо Вальекано» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла лига. 33-й тур.

24 апреля, 22:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

В 32 турах ла лиги «матрасники» набрали 63 очка и занимали перед игровым днем третье место в таблице, у «пчел» 41 очко и 10-я строчка.

Предыдущим соперником «Атлетико» был «Лас-Пальмас» (0:1), «Райо Вальекано» в предыдущем туре сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).