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Сегодня, 22:31

«Атлетико» рассматривает возможность заключения нового контракта с защитником Эрмосо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» рассматривает возможность заключения нового контракта с защитником Марио Эрмосо, сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, руководство мадридского клуба решило предложить 27-летнему игроку новое соглашение на фоне интереса со стороны клубов АПЛ, а также «Реал Сосьедада» и «Севильи».

Текущий контракт Эрмосо истекает летом 2024 года, и сообщается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал согласие на его продление.

В текущем сезоне защитник сыграл в составе мадридской команды 18 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Футбол
ФК Атлетико
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 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
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 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
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 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
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 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
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 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
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Альмерия – Барселона
 - : -
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Севилья – Осасуна
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 15
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

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Атлетико

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И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

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