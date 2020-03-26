«Атлетико» рассматривает вариант с сокращением зарплаты из-за коронавируса

«Атлетико» прорабатывает варианты, чтобы снизить финансовые потери, вызванные паузой в сезоне из-за коронавируса?. По информации Marca, генеральный директор рассчитывает договориться с игроками о частичном снижении зарплаты, чтобы помочь клубу. На выплаты по контрактам «Атлетико» тратит около 350 миллионов евро.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется