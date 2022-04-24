«Атлетико» проявляет интерес к Гарету Бэйлу

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Гарету Бэйлу. Мадридский клуб готов летом предложить контракт 32-летнему валлийцу, утверждает Fichajes.

Ранее появлялась информация, что вингер может продолжить карьеру в МЛС.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в семи матчах за «Реал» и забил один мяч. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Бэйл выступает за мадридский клуб с 2013 года. Всего он забил 106 мячей 258 матчах за «Реал».