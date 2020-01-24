«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона

«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.

Мадридская команда после перерыва открыла счет благодаря голу Анхеля Корреа, однако в концовке пропустила и судьба путевки в следующую стадию решилась в дополнительное время. Победный гол забил 20-летний Серхио Бенито.

Кубок Испании

1/16 финала

«Культураль Леонеса» — «Атлетико» — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Корреа, 62 (0:1). Кастаньеда, 83 (1:1). Бенито, 108 (2:1).

«Атлетико»: Адан, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Санчес, Сауль, Эррера (Партей, 46), Льоренте (Камельо, 99), Корреа (Рикельме, 102), Витоло (Шапонич, 60), Жоау Феликс.

Предупреждения: Льоренте, 43. Сауль, 74.

Судья: Альберола Рохас.

23 января. Леон. Стадион «Рейно де Леон».