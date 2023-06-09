«Атлетико» продлит контракт с Моратой до 2026 года

Форвард «Атлетико» Альваро Мората близок к продлению контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, новое соглашение с 30-летним испанцем будет рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Мората провел 45 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.