«Атлетико» продлил контракт с Гризманном до 2027 года

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба мадридцев.

Новое соглашение рассчитано на два сезона — до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне 34-летний француз провел 53 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач.

Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» летом 2021 года. «Матрасники» арендовали форварда и выкупили два года спустя. Ранее Антуан выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.

«Атлетико» с 76 очками финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской ла лиги.