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Сегодня, 18:20

«Атлетико» приняло решение оставить полузащитника Сауля в команде

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес останется в команде. Руководство клуба принял решение сохранить 27-летнего испанца, сообщает Sport.es.

Месяц назад «Атлетико» был готов повторно отправить полузащитника в аренду. Однако к настоящему времени ситуация изменилась.

Прошедший сезон Сауль провел в аренде в «Челси», за который забил один мяч в 25 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне хавбек провел на поле 62 минуты, не отличившись результативными действиями.

Ньигес Сауль
ФК Атлетико
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