«Атлетико» приняло решение оставить полузащитника Сауля в команде
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес останется в команде. Руководство клуба принял решение сохранить 27-летнего испанца, сообщает Sport.es.
Месяц назад «Атлетико» был готов повторно отправить полузащитника в аренду. Однако к настоящему времени ситуация изменилась.
Прошедший сезон Сауль провел в аренде в «Челси», за который забил один мяч в 25 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне хавбек провел на поле 62 минуты, не отличившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|
2
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|
5
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|
6
|Р. Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|
7
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
9
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
11
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
14
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|
15
|Севилья
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|
17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
18
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
19
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|
20
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|0 : 1
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|1 : 0
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|0 : 1
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|0 : 2
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|2 : 1
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|4 : 0
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|1 : 3
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|
|
Яго Аспас
Сельта
|3
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|2
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
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