«Атлетико» претендует на Матича

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич находится в сфере интересов «Атлетико». 31-летний серб уже в зимнее трансферное окно может стать игроком мадридского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Матичу со стороны «Интера» и «Милана». В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей во всех турнирах за «Манчестер», в которых не отметился результативными действиями.

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