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«Атлетико» претендует на форварда «Наполи» Аркадиуша Милика

09:59

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Football Italia.

По информации источника, мадридскому клубу предстоит побороться за 26-летнего поляка с «Миланом» и «Шальке».

Милик был приобретен «Наполи» летом 2016 года за 32 миллиона евро. В 22 матчах нынешнего сезона 26-летний поляк забил 12 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что футболист не хочет продлевать соглашение с «Наполи» и, скорее всего, покинет команду летом.

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