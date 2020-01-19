«Атлетико» прервал серию из трех побед, проиграв «Эйбару»

«Эйбар» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Атлетико» — 2:0. Jnkbxbkbcm Эстебан Бургос и Эдуардо Экспосито.

Хозяева прервали победную серию из трех матчей. С 35 очками они занимают третье место в турнирной таблице. «Эйбар» (22) — 16-й.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Эйбар» — «Атлетико» — 2:0 (1:0)

Голы: Бургос, 10 (1:0). Экспосито, 90 (2:0).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Техеро, Бургос, Альварес, Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Бласис, 80), Серхио Энрич (Шарлес, 87), Инуи.

«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Фелипе, Сауль, Эррера (Лоди, 73), Партей, Мората, А.Корреа, Витоло (Клементе, 87), Жоау Феликс (Камельо, 83).

Предупреждения: Сауль, 59. Бургос, 62. Савич, 85.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

18 января. Эйбар. Стадион «Ипуруа».