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«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25

Виктория Кравченко
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Антуан Гризманн.
Фото Сайт «Атлетико»
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
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«Атлетико» презентовал новую гостевую форму на сезон-2024/25.

«Второй комплект отдает дань уважения богу Нептуну, (памятник) которого мы посещаем, когда празднуем успехи такого уровня, как в сезоне-1995/96», — говорится на сайте клуба.
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
Новый сезон ла лиги стартует 18 августа и завершится 25 мая. В первом туре чемпионата Испании «Атлетико» встретится с «Вильярреалом».
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Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
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 - : -
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