«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25
«Атлетико» презентовал новую гостевую форму на сезон-2024/25.
«Второй комплект отдает дань уважения богу Нептуну, (памятник) которого мы посещаем, когда празднуем успехи такого уровня, как в сезоне-1995/96», — говорится на сайте клуба.
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
«Атлетико» представил новую гостевую форму на сезон-2024/25.
Фото Сайт «Атлетико»
Новый сезон ла лиги стартует 18 августа и завершится 25 мая. В первом туре чемпионата Испании «Атлетико» встретится с «Вильярреалом».
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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