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«Атлетико» предложит Симеоне новый контракт

16:14
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«Атлетико» намерен продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне, сообщает Marca.

По информации источника, клуб уже подготовил предложение для 50-летнего специалиста. Нынешний контракт аргентинца действует до конца июня 2022 года.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Вместе с командой он дважды выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Европы, дважды доходил до финала Лиги чемпионов, становился победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.

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