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«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» обменять Сауля на Бернарду Силву

11:30
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«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» полузащитника Сауля в обмен на Бернарду Силву, информирует The Times.

Сделка может быть осуществлена не как обмен, а как два трансфера. Это поможет обоим клубам в соблюдении правил финасового fair play.

«Атлетико» хочет за Сауля около 70 миллионов евро. 26-летний испанец в этом сезоне провел 33 матча в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола.

26-летний Силва сыграл 26 матчей в чемпионате. Португалец также забил два гола.

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