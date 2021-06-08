«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» обменять Сауля на Бернарду Силву

«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» полузащитника Сауля в обмен на Бернарду Силву, информирует The Times.

Сделка может быть осуществлена не как обмен, а как два трансфера. Это поможет обоим клубам в соблюдении правил финасового fair play.

«Атлетико» хочет за Сауля около 70 миллионов евро. 26-летний испанец в этом сезоне провел 33 матча в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола.

26-летний Силва сыграл 26 матчей в чемпионате. Португалец также забил два гола.