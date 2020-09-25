«Атлетико» предложил Кавани контракт на год

«Атлетико» продолжает предпринимать попытки подписать бывшего нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает портал Goal.com.

Мадридский клуб завершил трансфер Луиса Суареса и теперь хочет заполучить его партнера по сборной Уругвая. «Матрасники» предложили Кавани годичный контракт с опцией продления еще на один сезон.

Переход 33-летнего игрока будет зависеть от того, сможет ли «Атлетико» продать Диегу Косту в другой клуб.

У Кавани истек контракт с «ПСЖ» летом 2020 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. Он забил 200 голов в 301 матче.