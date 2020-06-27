«Атлетико» предлагает Милику выгодный контракт

«Атлетико» хочет подписать нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, сообщает AS.

По информации источника, стороны уже провели переговоры. Сообщается, что мадридский клуб предлагает 26-летнему поляку зарплату в размере 5 миллионов евро в год, что в два раза больше нынешней зарплаты футболиста в «Наполи». Сделка может обойтись «Атлетико» в сумму от 40 до 50 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Милик провел за «Наполи» 25 матчей, на его счету 13 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.