«Атлетико» после победы над «Локомотивом» не смог обыграть «Вальядолид»

В матче восьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом» со счетом 0:0. В этом поединке хозяева не реализовали пенальти в первом тайме.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Вальядолид» — «Атлетико» — 0:0

Нереализованный пенальти: Рамирес, 37 (мимо)

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Фернандес, Мичел (Ануар, 84), Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 69), Гвардьола, Вилья (Рубио, 65).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Лемар, 65), Сауль, Партей, Диегу Коста, Мората (Эррера, 72), Жоау Феликс (Корреа, 61).

Предупреждения: Начо Мартинес, 2. Вилья, 10. Мората, 25. Мойяно, 29. Сауль, 45+2. Оскар Плано, 48. Фернандес, 52. Жоау Феликс, 60. Рубио, 75. Лемар, 89.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

6 октября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».