«Атлетико» после победы над «Локомотивом» не смог обыграть «Вальядолид»
В матче восьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом» со счетом 0:0. В этом поединке хозяева не реализовали пенальти в первом тайме.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Вальядолид» — «Атлетико» — 0:0
Нереализованный пенальти: Рамирес, 37 (мимо)
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Фернандес, Мичел (Ануар, 84), Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 69), Гвардьола, Вилья (Рубио, 65).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Лемар, 65), Сауль, Партей, Диегу Коста, Мората (Эррера, 72), Жоау Феликс (Корреа, 61).
Предупреждения: Начо Мартинес, 2. Вилья, 10. Мората, 25. Мойяно, 29. Сауль, 45+2. Оскар Плано, 48. Фернандес, 52. Жоау Феликс, 60. Рубио, 75. Лемар, 89.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
6 октября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
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http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/?from=header-main-menu